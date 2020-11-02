Enkazdan çıkarılan Gizem İleri’nin köpeği Ares 65 saat sonra kurtarıldı

İzmir’de cuma günü 14:51’de meydana gelen depremden 10 saat sonra kurtarılan Gizem İleri’nin köpeği de aynı ekip tarafından yaklaşık 65 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’da enkaz altında kalan ‘Ares’ adlı köpek bu sabah kurtarıldı.

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Kurtarma ekibinde yer alan ve Çanakkale’den gelen İHH gönüllüsü Ahmet Çelik, yaşadığı duygu dolu anları AA muhabiriyle paylaştı.

Enkazda çalışırken bir köpeğin bulunduğunu fark ettiklerini, bu sırada köpeğin sahibi Gizem İleri’nin de kurtarma operasyonunu takip ettiğini söyleyen Çelik şöyle devam etti: “Ares’i enkazdan kurtardıktan sonra veteriner hekimlere teslim ettik. O sırada daha önce enkazdan çıkarılan Gizem de oradaydı. Gizem, enkazdan ilk gün çıkmasına rağmen köpeğinin kurtarılacağı anı bekliyordu. Çok büyük bir sevinç yaşadı.”

Ares’in tedavisinin sürdüğünü aktan Çelik, enkazdan canlı çıkarmanın çok farklı bir duygu olduğunu belirterek, “Umudumuzu yüksek tutuyoruz” dedi.