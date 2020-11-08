Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif ile ailesinin sağlık durumu iyi

İzmir’de depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan üç yaşındaki Elif Perinçek ile ikiz ablaları ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı yıkılmıştı.

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38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz çocuğu Elzem ve Ezel, depremden 23 saat sonra enkazdan sağ kurtarılmıştı. Seher Dereli Perinçek’in yedi yaşındaki oğlu Umut’un cansız bedenine ulaşılırken, Elif 65 saat sonra, 2 Kasım’da yaralı kurtarılmıştı.

Elif, enkazdan çıkarılırken İBB itfaiyesinden onbaşı Muammer Çelik’in elini bırakmamıştı. (Fotoğraf: İBB)

DHA’nın haberine göre anne ile üç kızının Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Sağlık durumları iyiye giden Elif, Elzem ve Ezel kardeşler aynı odaya alındı. Anne ve kızlarının, gelecek günlerde taburcu edilmeleri bekleniyor.

Aynı hastanede dördü yoğun bakımda olmak üzere 16 kişinin tedavisi sürüyor.