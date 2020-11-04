Enkazdan 17 saatte kurtarılan çocuk, yoğun bakımdan çıkarıldı

İzmir’de deprem sonrası 17 saatte enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan, yoğun bakımdan normal servise alındı.
Okan, 30 Ekim’deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 17 saat sonra çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesi kaldırılmıştı.
İnci’nin yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlandığı, çocuk hastanesindeki normal servise götürüldüğü belirtildi.
137 kişi hastanelerde
Kentte depremde 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1000’den fazla kişi de yaralanmıştı. Hastanelerde 137 kişinin tedavisi sürüyor. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi edilen hasta sayısı ise 27.
Öte yandan Rıza Bey Apartmanı’ndan 91 saatte kurtarılan üç yaşındaki Ayda Gezgin, Emrah Apartmanı’ndan 58 saatte çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin ve Doğanlar Apartmanı’ndan 10 saatte kurtarılan Günay Özışık’ın tedavisi, üniversite bünyesindeki Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde sürüyor. 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek de aynı hastanede.