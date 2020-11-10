Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay: Ümidimi hiç yitirmedim

Depreme, İzmir’in Bayralı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda yakalanan ve 10 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi sürüyor.

Özışık, enkaz altında kurtulacağına dair ümidini hiç kaybetmediğini, soğukkanlığını koruduğunu söyledi. Annesi Olcan Özışık’a göre ise bundan böyle onun doğum tarihi depremin olduğu gün yani 30 Ekim.

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Fotoğraf: AA

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 6.6, Kandilli tarafından 6.9 olarak ölçülen depremde 115 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi yaralanmıştı. Kuzeni Ahmet’le dördüncü kattaki evlerinde otururken depreme yakalanan Günay Özışık, enkaz altında video çekmiş, annesine sesli mesaj atmış, 112’yi aramıştı. Kuzeni depremden üç saat sonra kurtarılmıştı.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde geçirdiği altı günün ardından, aynı hastanenin nöroloji bölümüne alınan Özışık AA muhabirine konuştu.

‘Yardım edin sesleri…’

Babası ve amcasının evin klimaları sayesinde bulundukları yeri belirleyebildiklerini söyleyen Özışık şunları söyledi: “Deprem oldu, bir süre bekledikten sonra bitti zannettim. Evin kapısını açıp çıkacaktım, ama iyi ki çıkmamışım. Koridor o anda yıkıldı. Ben biraz aşağıya doğru, banyo tarafına doğru sürüklenmişim. Ahmet yukarıda kalmış. Bir açtım gözümü kafam yarılmış. Kafamın üzerinde dolap ve kolon vardı. Amcam geldi Ahmet’i kurtardılar. Babam enkaza gelince evimizi klimalardan bulmuş. ‘Deprem anında kaçmaya çalışacaklardır onun için koridor tarafındadır’ demiş. O sayede ekipler beni 10 saat sonra çıkardı. Enkazda yanımdan sesler geliyordu. ‘Yardım edin’ diyorlardı. Sonra bazıları kesildi.”

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Hayatındaki en büyük korkularından birinin deprem olduğunu ve başına geldiğini anlatan Özışık, çok zor saatler yaşadığını, korktuğunu, üşümeye ve bacaklarını hissetmemeye başladığını ancak cep telefonunu bulunca rahatladığını söyledi.

Çektiği videodan da bahseden Özışık şunları söyledi: “Ben kurtarılacağımı hep düşünüyordum zaten. Amcamla telefonda konuşunca kurtulacağıma olan inancım daha da arttı. Çektiğim video haberlere de çıkar diye düşündüm. Ama keşke böyle bir şey olmasaydı ben de haberlere çıkmasaydım.”

‘Bir ışık geldi’

Özışık, arama kurtarma ekiplerinin kendisine kamera ile ulaştıkları anı hala unutamadığını dile getirerek şöyle devam etti: “O anda bir ışık geldi. İtfaiyecilerin sesini duyunca sevindim, umudum biraz daha arttı. Onlara bilincim açık kalsın ve korkmayayım diye ‘Gitmeyin’ dedim. Kurtarıldığım an çok sevindim. Bunu tarif edemem. Yoğun bakım süreci biraz zor geçti. Ama artık daha iyiyim. Babama, anneme, abime ve tüm sevdiklerime kavuştum.”

Hastaneye ilk yattığında durumunun çok kötü olduğunu ama yavaş yavaş iyileşmeye başladığını söyleyen Özışık, taburcu olduktan sonra daha kaliteli yaşama planı olduğuna vurgu yaptı.

Oğlunun enkazdan çıkartıldığında yeniden doğduğunu söyleyen annesi Olcan Özışık, “Günay’ın doğum tarihi artık 30 Ekim, Biz ailecek öyle görüyoruz artık. Tekrar doğduğu gün 30 Ekim Günay’ın” dedi.

Günay’ın değerlerinin iyiye gittiğini, fizik tedavi görmeye başladığını, bacaklarının düzelmesinin zaman alacağını söyleyen anne Özışık, “Binanın durumunu bilmiyorduk. Oğlum iyileştikten sonra tüm yasal haklarımızı kullanacağız” diye konuştu.