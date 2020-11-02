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Yaramazlara biraz batar!

Ufak bir delik sayesinde hayata tutundular: Gel annem buradan nefes alalım

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yaşadıkları sekiz katlı Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazının altında kalan anne ve kızı kurtulmayı başardı. Anne Anakadın Çakıcı, bir delik görünce, kızına, “Gel buradan nefes alalım” dediğini o sayede hayata tutunduklarını, delik genişleyince de çıkabildiklerini anlattı.

Fotoğraf: AA

Yedi kişinin kurtulduğu, yedi kişinin de yaşamını yitirdiği apartmandan kurtulan 72 yaşındaki Anakadın Çakıcı, AA muhabirine, binanın birinci katındaki evlerinde eşi ve 30 yaşındaki kızıyla bulundukları sırada deprem olduğunu söyledi.

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Ev sallanmaya başladıktan bir süre sonra tavanın yıkılmaya başladığını, kızıyla yere yattıklarını, kendilerine bir boşluk bulduklarını anlatan Çakıcı şöyle devam etti: “Tepemize bir anda ev yıkıldı. Karanlık içinde kaldık. Göz gözü görmüyordu. Ufak bir delik açıldı. Kızıma, ‘Gel annem biz buradan nefes alalım, Allah buradan bize nefes açtı’ dedim. Böyle konuşurken kenardan bir parça daha düştü, çıkacağımız kadar açıldı. Bir baktık orada ışık var. Kızımla tırmana tırmana birbirimize yardım ederek çıktık. Yuvarlanarak enkazdan aşağı indik. Çok kötü durumdaydık.”

Bina tamamen yıkıldıktan sonra dışarı çıkmayı başardıklarını aktaran Çakıcı, çıkış için yol ararken gözlerine kaçan tozlar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını aktardı.

Yatalak durumdaki eşini de çevredekilerin çıkardığını anlatan Çakıcı şunları söyledi:

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“Allah kimseye göstermesin. 15-20 dakika kadar kaldık. Dışarıya çıktık, eşim içerdeydi. Baktım bütün binalar duruyor, bizim bina yığılmış kalmış. Eşim yatalaktı, yatak odasında yatıyordu. Kızım ‘Babam içerde kaldı’ diye bağırdı. Çevrede bulunanlar çıkarttı.”

Çakıcı, kızının yaşadığı şoku atlamadan enkazdan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan babasına refakat etmeye başladığını, akrabalarında kaldıklarını söyledi.

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