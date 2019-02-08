Enkazda 45 saat: 16 yaşındaki genç çöken binadan canlı çıkarıldı

İstanbul’un Kartal ilçesinde önceki gün çöken sekiz katlı binanın enkazından 16 yaşındaki bir genç sağ çıkarıldı.

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Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi: ” Oradan bir ses geldi, müdahale ettiler. Şimdi de ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli ama ben söylemeyeyim, namazdan sonra genel bir açıklama yapacağız. Şükürler olsun.”