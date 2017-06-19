Eniştesinin de katıldığı yürüyüş için ‘tercih’ diyen AKP’li Kavakçı: Spor yapmak önemli

AKP Genel Başkan Yardımcısı Revza Kavakçı Kan, kardeşi eski Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı’nın KHK’yla görevinden ihraç edilen akademisyen eşi Cihangir İslam’ın da katıldığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü değerlendirdi: “Tercih onlarındır, spor yapmak önemli.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihangir İslam, OHAL kapsamında şubat ayında çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 330 akademisyenden biriydi.

Ortopedi uzmanı olan İslam, yürüyüşün başından bu yana yalnız bırakmadığı CHP liderinin sağlığını da takip edenlerden biri. İslam, AKP Genel Başkan Yardımcısı Revza Kavakçı Kan’ın kardeşi eski milletvekili Merve Kavakçı’yla evli.

‘Bu vesileyle spor yapmış oluyorlar’

İHA’ya konuşan AKP’li Kan, mahkeme kararına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Kan şöyle devam etti: “Hoşlanılmayabilir, beğenilmeyebilir ama bu şekilde bir yürüyüşle bunu protesto edilmesi açıkçası pek anlaşılabilir bir şey değil. Gönül isterdi ki 15 Temmuz sonrası birlik beraberlik ruhu devam etsin ve biz Meclis’te hep beraber mücadele edelim. CHP tarafından dile getirilen ‘kontrollü darbe’ gibi saçma sapan, 249 şehidimizin manevi ruhlarını zedeleyen bir söylem söz konusudur. Gönül isterdi ki, mahkeme kararlarını protesto etmek yerine şehitlerimiz ve ülkemiz için beraber el ele verip çalışalım. Ama tabii tercih onlarındır, spor yapmak önemlidir. Bu vesileyle spor yapmış oluyorlar, kendi bilecekleri iştir.”