Eniştesi duyurdu: Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Küçük İskender adıyla tanınan şair Derman İskender Över, 55 yaşında hayata veda etti.

Fotoğraf: orpheusunsectikleri.com

Tedavi gördüğü Paşabehçe Devlet Hastanesi’nde dün gece hayatını kaybettiği bildirilen unlü şairin cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak Zincirlikuyu Gasılhanesi’ne götürüldü. İskender için yarın Kabataş Erkek Lisesi’nde tören düzenlenecek. Şair, öğle vakti Ortaköy Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Fotoğraf: DHA

Cenazeyi alan eniştesi Erol Çubuktar, “Büyük bir değeri kaybettik, kalanlara uzun ömür diliyorum” dedi.

Çağdaş şiirimizin önde gelen isimlerinden Küçük İskender’e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuştu.

Küçük İskender en son “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ‘Ağır Roman‘ filmiyle oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.

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İmamoğlu’ndan baş sağlığı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, “Uzun bir süredir kanserle mücadele eden şair Küçük İskender aramızdan ayrıldı. Özgün tarzıyla şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok türde edebi eserler veren sanatçımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dilerim” dedi.