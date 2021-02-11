‘Enis bey geldi mutluyum’ diyen CHP lideri: Keşke böyle bir tablo hiç yaşanmasaydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun milletvekili vasfını yeniden kazanmasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, “Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı” dedi.

Fotoğraf: AA

Bolu Belediyesi Kültür Merkezi’nde kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelişinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Reklam

‘Beraat ve müebbet arasında yargılandı’

AA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Berberoğlu’nun tekrar milletvekili vasfını kazanmasına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü tam bir facia olurdu ama sürece baktığımızda sayın Berberoğlu beraatla müebbet arasında yargılandı. Düşünün bazı mahkemeler beraat, bazı mahkemeler müebbet cezası verdi. Nasıl bir yargı, anlayış, etkilenme. Politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta galip olan adalet. Enis bey geldi, mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı.”

‘Bir ilk’

Bir kişinin milletvekilliğinin düşmesinden sonra yargı kararıyla tekrar parlamentoya gelmesinin Türkiye’de bir ilk olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bir Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması, Anayasa Mahkemesi’nin tekrar toplanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Adalet Bakanlığı’na ve ilgili mahkemeye kendi kararını göndermesi ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının sadece yargıyı değil, parlamentoyu, idare makamlarını da bağladığını hatırlatması hukuk açısından iyi ama keşke bunların hiçbirisi yaşanmasaydı ve Türkiye böyle bir süreci, Enis Bey de bu kadar büyük acıları yaşamasaydı.”

Reklam

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT TIR’ları davasında yargılanıp ceza alan CHP’li Enis Berberoğlu’nun vekilliği 4 Haziran 2020’de düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Berberoğlu hakkında verdiği ilk ihlal kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine 21 Ocak’ta bir kez daha hak ihlali kararı vermişti.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul başsavcılığının da talebi sonrası, AYM’nin ikinci ihlal karının ardından yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetmişti.

Aynı mahkeme, yeniden milletvekili sıfatı kazanacak Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ve yeniden yargılanması istemiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na göndermişti.

Berberoğlu, bugün, hakkındaki tezkerenin Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla yeniden milletvekili oldu.