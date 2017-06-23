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Enis Berberoğlu ‘minnettar’: Adalet uğruna yollara düşenlere çok teşekkür ederim


MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapse çarptırılıp tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, dün hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın’ın cenaze törenine katıldı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Adalet Bakanlığı’nın izniyle Maltepe Cezaevi’nden çıkan Berberoğlu, cenaze namazının kılınacağı Küçükköy Merkez Camii’ne getirildi.

Burada babasını kaybeden eşi Oya Berberoğlu’na sarılan CHP’li vekil, cenaze töreninin ardından cami avlusunda kısa bir açıklama yaptı.

‘Adalet uğruna yollara düşenlere minnettarım’

Bakanlıkların hızlı çalışması sayesinde cenazeye yetişebildiğini dile getiren Berberoğlu “Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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