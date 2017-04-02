Engin Aydın: Bu olay, ‘evet’lerin ağır basması halinde seyredeceğimiz filmin fragmanı

Önceki gün 25. Ağır Ceza Mahkemesi yargıçları aralarında arkadaşım, meslektaşım Murat Aksoy’un da bulunduğu tutuklu gazetecilerden 21’i hakkında tahliye kararı verdi ve tutuksuz yargılanmalarına hükmetti.

Saat 16.30’du.

Savcı tahliyelerini talep etmediği tutukluların da tahliye edilmelerine bir üst mahkeme olan 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. Bu mahkeme itirazı kabul etti ve savcının tahliyelerini istemediği, ancak 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkemenin tahliye kararı verdiği Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Muhammet Sait Kuloğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Saat gece yarısı (yani ertesi günün ilk dakikaları) 00.18 idi.

Savcının tahliye edilmelerini ve tutuksuz yargılanmalarını istediği, 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de tahliyelerine karar verdiği 13 gazeteci gözaltına alındı.

Saat 00.54 idi.

Olup bitenin tek cümlenin bir özeti de mümkün: Bu olay 16 Nisan akşamı ‘evet’lerin kıl payı da olsa ağır basması halinde seyredeceğimiz filmin fragmanıdır.

Engin Aydın’ın yazısı