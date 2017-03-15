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Yaramazlara biraz batar!

   
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Engin Aydın: 16 Nisan akşamı ‘Hayır’ çıkması en az ‘Evet’ kadar güçlü bir olasılık

 

Referandum öncesinde toplumun örgütlü kesimleri (trol ordusunu da katarsak sanırım en örgütlü kesim: AKP) elinden geldiğince çalışıyor.

Bizim mahallede kimilerinin çalışkanlığı hâlâ klavye ile sınırlı. Facebook, Twitter vb. Yani bir tür ‘kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz’ durumu.

Kimilerinin kitle ile sıcak temastan anladığı Tünel – Galatasaray -Taksim hattında çalışmak. O belki klavyeye göre biraz daha etkili. Ancak İstanbul’u örnek alırsak, Eminönü Meydanı’nda, Zeytinburnu’nda, Kartal’da, Bağcılar’da, Sultanbeyli’de, Kâğıthane’de, Esenler’de AKP çadırları sıram sıram da bizim mahalleden pek ses soluk yok.

Ancak yine de…

Yine de Kürt oylarında önemli bir sapma olmayacağı, buna karşılık Bahçeli- Erdoğan ikilisinin milliyetçi oylar üstüne yaptıkları hesapta ise şaşılacak boyutta bir sapma olduğu anlaşılıyor.

Görünen o ki 16 Nisan akşamı ‘Hayır’ çıkması en az ‘Evet’ kadar güçlü bir olasılık.

Ama çantada keklik de değil.

Yani umutlanmayalım, çalışalım…

Engin Aydın’ın yazısı

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