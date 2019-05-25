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Yaramazlara biraz batar!

Engin Ardıç: Tunceli’nin adı değişti; Kemalistler apıştı kaldı

Tunceli’nin komünist belediye reisi Mehmet Maçoğlu yoldaş, belediyenin adını “Dersim Belediyesi” olarak değiştirdi.

Maçoğlu’nu sırf “Tayyip’e zarar versin” diye desteklemiş olan Kemalistler apıştılar kaldılar. “Oldu mu yayoldaş” diyen devar, “sırası mıydıcanım” diyen de.

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Gerek seçimden önce gerek seçimden sonra Maçoğlu’nun reklamını yapmış olan bazı gazeteler susuyorlar, haberi görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Utanmış olmalılar.

CHP’den de henüz bir ses yok. Bakalım tepki vermeye cesaret edebilecekler mi, yoksa üstüne bir bardak soğuk su içip sağ kulaklarının üstüne mi yatacaklar, yeni askerlik yasasında yaptıkları gibi? Kılıçdaroğlu onaylıyor mu, onun koltuğuna hazırlamaya çalıştıkları İmamoğlu ne diyor, bilmek isteriz.

Engin Ardıç’ın yazısı

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