Engin Ardıç: En bir ‘asıl’ aday kim peki, Bülent Arınç mı?

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Hani “teaser” yapıyorlardı ya:

“Şimdilik Abdullah Gül’ü öne sürerek Erdoğan yandaşı yazarlarıyıpratıyorlar, onu geri çekip başka bir aday öne sürecekler, bununla dayandaşların barutunu büsbütün tüketecekler, sonra da en bir hakiki asıl aday ortaya atılacak, böylece kimsede ağzını açacak hal kalmayacak…”

Vay vay vay, ne yaman akıllar, ne müthiş bir strateji…

Meğerse Ali Babacan’mış!

Vallahi çok karizmatik.

Biz akıllı olmadığımız için aklımıza gelememişti, akıllı arkadaşlar da düşünüp bulmuşlardı ama söylemiyorlardı.

Peki nasıl olacakmış bu iş?

Babacan yüz bin imza mı toplayacakmış? Hayır, onun “bir milyon imza toplayacağını” söyleyen manyak bile çıktı.

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Yok canım, AKP cumhurbaşkanlığına onu aday gösterecekmiş, oldu bitti. Bu kadar basit. Ya Erdoğan’ı kongrede devirecekler (büzük ister), ya da çekilmeye “ikna” edecekler!

…Anaa…Yoksa oltaya mı geldik?

Babacan üçüncü değil de ikinci sırada mıydı? Bu “barut tükettirecek” yeni bir tuzak mıydı?

En bir “asıl” aday kim peki, Bülent Arınç mı?

Akıllı olmadığım için aklıma geldi de…

Engin Ardıç’ın yazısı