Engin Ardıç: Ben Atatürk’e hakaret edecek bir sapık değilim

Kaç kere söyledik ama bir kere daha söyleyelim:

Ben Atatürk’e hakaret edecek bir sapık değilim. Aklımı peynir ekmekle yemedim.

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Atatürk’le bir sorunum, bir alıp veremediğim yoktur.

Ara sıra eleştirdiğim, cumhuriyetin ilk dönemlerinin birtakım yanlış uygulamaları ve daha sonraları da Atatürkçülük adına yapılan birtakım saçmalıklardır.

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Azıcık kafası çalışan, okuduğunu anlama yeteneği olan herkes bunu bilir.

Bunlardan yola çıkıp bana “Atatürk düşmanı” diyen ya ahmak ya alçaktır.

Birtakım faşo bozuntuları, lafa anamı ve ölmüş babamı bile karıştıracak kadar ileri gittiler. Bazı basın çakalları da fırsat bu fırsattır deyip “imalı dokundurmalarda” bulundular.

Engin Ardıç’ın yazısı