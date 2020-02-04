Engelsiz Yaşam Derneği’nden Türüdü: Türkiye’de engelli bir kadınsanız, kadın sayılmıyorsunuz

Bedensel engelli kadınların iş hayatında yer almaları için fırsat yaratmayı amaçlayan Ready Women (Kadınlar Hazır) projesinin toplantısında konuşan Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği’nin kurucusu Şerife Türüdü, “Hayata bağlanmaları için engellileri iş hayatına dâhil edin” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bedensel engelli kadınların sosyal hayata ve iş yaşamına daha fazla katılmasını hedefleyen ve yedi ülkenin iş birliğiyle düzenlenen 3’üncü Ready Woman toplantısı İstanbul’da yapıldı.

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Katılımcı ülkeler arasında Yunanistan, Türkiye, İtalya, Letonya, Portekiz, İspanya ve Bulgaristan yer aldı. 17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli kalan ve üç yıl önce yakalandığı akciğer kanserini yenen Türüdü de İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) yapılan toplantıda yer aldı. Toplantıya İGÜ’yü temsilen Eğitim Destek Koordinatörü Melike Çelik de katıldı.

‘Türkiye’de engelli bir kadın olmak çok zor’

Toplantıdaki konuşmasında engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlatan Türüdü, “Türkiye’de kadın olmak zor, engelli bir kadın olmak ise çok daha zor. Eş olamıyorsunuz, kadın sayılmıyorsunuz. Size yol gösterecek kimse yok. Biz bu konularda engelli bireylere yol arkadaşı olmak istiyoruz” diye konuştu.

‘Engellileri iş hayatına dahil edin’

Engellilerin yaşama bağlanması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Türüdü, en büyük arzusunun, engelli bireylerin kendi mesleklerini yapar hale gelmeleri olduğunu ifade etti.

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Türüdü, “Hayata bağlanmaları için engellileri iş hayatına dahil edin. Çalışmak isteyen birçok engelli işyerinin erişimine uygun olmadığı için çalışma imkânı bulamıyor. İnsanın kendinin üretmesi ve üretip kazanması kadar mutlu eden bir şey yok. Bu paradan da kıymetli” dedi.

Sevilla Bedensel Engelliler Federasyonu’ndan Ready Women’ın proje koordinatörü Encarnacion Barrera ise, projenin temel amacına yönelik konuşmasında, engelli kadınlar için yeni fırsatlar sunmayı amaçladıklarını söyledi.

‘Amacımız yeni fırsatlar ortaya çıkarmak’

Avrupa Birliği’nin yeni istihdam olanakları yoluyla engelli kadınların sosyal hayata katılımını kolaylaştırması gerektiğini vurgulayan Barrera şöyle konuştu: “Bu esas olarak özgüven, sosyal yeterlilik, iletişim ve benzeri şeylerde yetkinliklerin geliştirilmesi yoluyla kolaylaştırılabilir. Bedensel engelli insanlarla çalışıyorum. Hazır kadınlar projesinde üçüncü uluslararası koordinasyon toplantısını kutlamak için buradayız. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortaklaşa kurulan ‘Ready Women’ projesinin temel amacı, bedensel engelli kadınlara işgücü piyasasında yeni imkânlar sunmak için yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktır. Bu amacımızı esas olarak eğitimler, onlar için çok faydalı diğer faaliyetler ile ortaya koymayı amaçlıyoruz.”

‘Çifte ayrımcılık sorununu çözmeye çalışıyoruz’

Avrupa İşbirliği İçin Bölgesel Yapı örgütünden (ERFC European Regional Framework for Cooperation) Ioannis Papagiannopoulos da, engelli bireylerin işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olmak adına, kadınlar için girişimci becerileri ile sosyal becerilerini dikkate alarak bazı modüller geliştirmeye çalıştıkların anlattı.

Engelli kadınların topluma dâhil olmaları için destek olduklarını aktaran Papagiannopoulos şunları söyledi: “Kadınlara işgücü piyasasında eşlik etmemiz ve onları iş görüşmelerine hazırlamamız, yeni bir işe başvururken onlarla hareket etmemiz gerekiyor. Kadınların karşılaştıkları çifte ayrımcılık sorununu çözmeye çalışıyoruz. Bunun kadınlar için gerçekten zor bir durum olduğunu düşünüyorum. Kadınların topluma dâhil olması için onlara yardım etmeye ve destek vermeye çalışıyoruz, entegrasyona karşı katılımı tercih ediyoruz.”

