‘Engellilik nedir?’ diye soranlara: Noterde merdiven çıkamayan kadın tenisçiden aşağı inmek için ‘yol ücreti’ alındı

Paralimpik Oyunları’na katılan ilk Türkiyeli kadın tenisçi Büşra Ün, noterin merdivenlerini çıkamadığı için 17 lira 74 kuruş ‘yol ücreti’ ödemek zorunda kaldı.



Hürriyet’in haberine göre Ün, resmi bir işlem için gittiği Şirinyer’deki İzmir 16’ncı Noterliği’nde 25 basamağı çıkamayınca, noter görevlisi aşağı inerek evrakları imzaladı. İşlemin tamamlanmasının ardından Ün’e kesilen makbuzda, ‘yol ücreti’ adı altında 17.74 lira talep edildi.

Daha önce bir kez daha aynı durumla karşılaşan milli tenisçi, Twitter hesabından, “Engellilik nedir diye soranlara ‘Noterde 25 basamak merdiven çıkamadığımda kişilerin aşağı gelmesi için 17,74 TL ödemektir’ deyin” mesajını paylaştı.

#Engellilik nedir diye soranlara “Noterde 25 basamak merdiven çıkamadığımda kişilerin aşağı gelmesi için 17,74 TL ödemektir.” deyin. pic.twitter.com/fGwZg1DCYH — Büşra Ün (@BusraUn) 27 Şubat 2017

Disiplin soruşturması başlatılacak

Bu paylaşımın ardından Ün’le bağlantıya geçen Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, ‘hatalı işlem’le ilgili disiplin soruşturması başlatılacağını ve alınan ücretin iade edileceğini belirterek kendisinden özür diledi.