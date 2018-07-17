Engellilere gelir sağlayan kafe mühürlendi

Balıkesir’de Engelli ve Engelli Aileleri Derneği’ne gelir sağlayan kafe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün Bandırma ilçesindeki Çadır Kafe’ye gitti. Zabıta, ruhsatı olmadığı için kafeyi mühürleyerek kapattı.

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Kafenin önünde toplanan dernek üyeleri, kapatma işlemini protesto etti. Engelli dernek üyeleri, “Kafemizi kapatmayın” sloganları ve alkışlarla duruma tepki gösterdi.

Engellilere iş imkanıydı

Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, kafenin derneğin en büyük gelir kapısı olduğunu, buradan elde edilen gelirle engellilere yardımlar yapıldığını söyledi.

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Uçar şunları ifade etti: “Geçtiğimiz yedi ay süresince belediyeyle yaptığımız görüşmelerde verilen sözler yerine getirilmedi. Söz verilmesine rağmen ruhsat talebimiz yerine getirilmedi. Kafemiz kapatılarak mühürlenmiştir. Çalıştığı süre boyunca onlarca engelli kardeşimize iş imkanı sağlayan, dernek faaliyetlerine maddi kaynak yaratan, engelli kardeşlerimize bir aile ortamı oluşturan bu kafemiz, herkes tarafından güven duyulan bir mekan oldu. Derneğimize üye olsun olmasın tüm Bandırmalılardan yardım istiyoruz. Belediyenin sesimize kulak vermesini istiyoruz.”

‘En büyük kaynağımız kesildi’

Uçar, kafenin kapatılmasıyla derneğin üyelerine imkan sağlayamaz duruma geleceğini dile getirerek şöyle devam etti: “Dernek olarak bu her yıl ortalama 20-30 engellimize sandalye yardımı yapıyor, her Ramazan ayında 50 ile 100 arası engelli aileye gıda yardımı yapıyorduk. Ayrıca ihtiyaç sahibi engelli ailelerine hastane, yol ve konaklama masrafları gibi birçok maddi destek de sağladık. Kafemizin kapatılmasıyla en büyük gelir kaynağımız kesilmiş oldu. Bunun sonucunda biz de derneğimizi kapatmayı düşünüyoruz.”

Zabıta müdürlüğü yetkilisi ise ruhsatlandırılması yapılmayan kafenin mevzuata uygun mühürlendiğini söyledi.