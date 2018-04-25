‘Engelliler yararına’ diye 10 liradan yüzlerce kişiye bilet satıp ortadan kayboldular

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Rize’de engelliler yararına tiyatro oyunu düzenleyecekleri bahanesiyle 10 lira bilet satan kişiler yüzlerce kişiyi dolandırdı.

Kimliği belirsiz kişiler, ‘Bedensel Engelliler Sanat Tiyatrosu’ adıyla ‘Annem’ isimli tiyatro oyunu için çok sayıda kişiye 10 liradan bilet sattı.

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Oyunun İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde oynanacağı bilgisi yer alan bilette “Yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projesine verdiğiniz destek ve göstermiş olduğunuz yüksek hassasiyetten dolayı bu belgeyi almaya hak kazandınız. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz” de yazıldı.

Vurguncular kayboldu

Bilet sahipleri, tiyatro oyununu izlemek için bugün kültür merkezine gitti. Ancak ortada ne bir oyun ne de bileti satanlar vardı. Çok geçmeden bunun bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Merkeze gidenler de daha sonra evin yolunu tutmak zorunda kaldı.

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İsmail Kahraman Kültür Merkezi görevlisi Yaşar Çataklı, merkezde herhangi bir tiyatro gösterisi olmadığını söylerken, bilet sahiplerine cevap yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti.

Çataklı, durumu şu sözlerle özetledi: “Öyle bir rezervasyon ve kiralama yapılmadı. Biletin üzerindeki ilgili numarayı arıyoruz cevap verilmiyor. Biletin üzerinde yazdığına göre dört seans görünüyor. Salonumuz 550 kişilik. İnsanların manevi duygularıyla oynadılar. Bunları yapanların cezalandırılması lazım.”

‘Hassas davranıp iki bilet aldım’

Bilet sahibi Ayşe Yazıcı, çocuğuyla gittiği merkezde, kapılarına gelen bir kadından bileti aldığını söyledi.

Yazıcı bileti alırken şüphelenmiş: “Bedensel engellilere destek amaçlı bilet sattıklarını söyleyince ben de hassas davranarak iki bilet aldım. 10 lira olduğunu söyledi, verdim. Biletin üzerine A1 yazıyordu. Şaşırdık ‘İlk bizden mi başladılar’ diye. Dikkatimizi çekmişti. Tiyatro günü geldi, biz de geldik gördük ki böyle bir organizasyon yok. Sırf bizi kandırmak adına bedensel engellilerin ismini kullanarak bunun üzerinden duygu sömürüsü yaptılar.”

Tiyatro bileti alan Muhammet Dilaveroğlu da “Toplum olarak engelliler için bir hassasiyetimiz var. Parası önemli değil ama bu hassasiyeti kullanmaları kötü” diye konuştu.