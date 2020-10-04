Engelli köpek sahiplenen Erdoğan: Yasanın bir an önce çıkmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ziyaret ettiği hayvan barınağında, ‘Leblebi’ isimli engelli bir köpeği sahiplendi. Erdoğan, “Meclisimizin hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek, tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan ziyaret ettiği İstanbul’un Fatih ilçesindeki Yedikule Hayvan Barınağı’na kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulundu.

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Barınaktaki kedi ve köpekleri seven Erdoğan, şu mesajı paylaştı: “Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara bir kap su, bir kap mama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Dün Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret ettim. Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor. Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek, tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum. Leblebi bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum.”