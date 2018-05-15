Engelli kızına istismardan 47 yıla çarptırılan kadın tutuklandı

Konya’da 15 yaşındaki zihinsel engelli kızını istismardan 47 yıla mahkum olan 53 yaşındaki kadın yakalanarak tutuklandı.
Müşerref Ç. isimli ‘anne’ye, 15 yaşındaki engelli kızı A.’ya cinsel istismarda bulunup ‘başka erkeklerle ilişkiye soktuğu’ gerekçesiyle ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 47 yıl hapis cezası verildi.
Cezanın kesinleşmesinin ardından Konya polisi özel ekip kurarak kadının Selçuklu ilçesindeki Kosova mahallesinde saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.