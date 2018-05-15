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Yaramazlara biraz batar!

Engelli kızına istismardan 47 yıla çarptırılan kadın tutuklandı

 

Konya’da 15 yaşındaki zihinsel engelli kızını istismardan 47 yıla mahkum olan 53 yaşındaki kadın yakalanarak tutuklandı.

Fotoğraf ve isim DHA tarafından kapatılara servis edildi.

Müşerref Ç. isimli ‘anne’ye, 15 yaşındaki engelli kızı A.’ya cinsel istismarda bulunup ‘başka erkeklerle ilişkiye soktuğu’ gerekçesiyle ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 47 yıl hapis cezası verildi.

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Cezanın kesinleşmesinin ardından Konya polisi özel ekip kurarak kadının Selçuklu ilçesindeki Kosova mahallesinde saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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