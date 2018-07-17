Engelli kadına tecavüzle suçlanan dokuz şüpheli adliyede

Çanakkale’de 22 yaşındaki engelli kadın tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan dokuz erkek adliyeye sevk edildi.

Çan ilçesindeki evinden 4 Temmuz’da çerez almak için çıkan zihinsel engelli G.U., Eskişehir’de bulunmuş, ardından kadın ailesine teslim edilmişti.

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G.U., annesine rahatsızlanması üzerine yanında duran TIR’la Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini, burada dokuz kişinin kendisine ormanlık alandaki hayvan çiftliğinde bulunan barakada tecavüz ettiğini söylemişti.

Annenin şikayet üzerine jandarma, kadını barakaya götürmekle suçlanan C.Y. ve sekiz arkadaşını gözaltına almıştı.

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Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Bursa’daki adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye arka kapıdan alındı.

İnegöl’de tutulduğu barakadan kaçtıktan sonra otostop çekerek Kütahya’ya, oradan da trenle Eskişehir’e giden ve polisler tarafından bulunan G.U. da savcılıkta uzman eşliğinde ifade verdi. İfadesi sırasında fenalaşan G.U., hastaneye götürülerek tedaviye alındı.