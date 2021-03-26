Engelli genci darp eden Fırat Kaya adliyede: Dört suçlama yöneltildi

Kocaeli’de işitme engelli eşcinsel genci dövmesinin ardından gözaltına alınan Fırat Kaya, adliyeye sevk edildi.
Kaya, iş verme vaadiyle Aydın’dan Kocaeli’ne çağırdığı Engin E.’yi 22 Mart’ta bir evde dövmüş, görüntüleri de “Sapık gey” ifadesini kullanarak Instagram hesabından paylaşmıştı. Yakalama kararı çıkarılan Kaya, dün başka bir kavgaya karışınca kimlik tespiti sonucu gözaltına alınmıştı.
Kaya ve onunla hareket etmekle suçlanan E.M. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardında bugün Kocaeli adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından Fırat Kaya ve diğer iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Üç kişi, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yaymak‘la suçlandı.