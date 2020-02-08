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Yaramazlara biraz batar!

Engelli basketbol takımı oyuncularını taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Mardin’de, Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 10’u sporcu 13 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3’üncü Lig C Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kızıltepespor maçı için Mardin’e gelen oyuncularının taşındığı 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin- Diyarbakır yolu Akres mevkiinde devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı. 

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İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerine götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

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