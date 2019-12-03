Engelli başkan Hançerli, farkındalık için sporcularla yüzme yarışı yaptı

Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilik konusunda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un profesyonel yüzücüleriyle yüzdü.

Fotoğraf: DHA

1993’te geçirdiği kaza sonrasında iki kolu ampute edilen ve protez takılan Hançerli, İstanbul Üniversitesi Avcılar Spor Kompleksi’ndeki havuzda 100 metre yüzdü. Sporcularla temsili yüzme yarışı yapan Hançerli şunları söyledi: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, farkındalık ve engellilerin eşit yaşam hakkını hatırlattığı gündür. Gerçek engelin engelli bireylerde değil, o bireylerin önüne çıkan engellerde olduğunu gösteren çok güzel bir yarış oldu. Çok hızlı yüzüyorlar, olanaklar sağlandığında fırsat verildiğinde aşamayacağımız engel yok. Ben Türkiye’deki ilk engelli belediye başkanı oldum, ilkleri yapan yüzlerce, binlerce insan var. Engeller engel değil, yeter ki olanaklarda eşit davranılsın. Asla umutsuzluğa, yılgınlığa, dertlerini aşamayacakları kaygısına kapılmasınlar bizler yaptık sizler de yapabilirsiniz. Zor ama biraz daha fazla çalışınca oluyor. Biz de sizlerin 1 gün değil 365 gün yanındayız.”

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Sporcu Beytullah Eroğlu ise engellerinden dolayı evinde oturup dışarı çıkmayan, bir ışık bekleyen çok fazla insan olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “İşte aradığınız ışık burada, bizler başardık. Çalışınca başarabiliyorsunuz, yeter ki isteyin İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak engellilerde çok başarılı bir kulübüz. Bütün desteği vermeye hazırız ve sizleri evden çıkmaya davet ediyoruz.”

Eroğlu 2015 yılında Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 40.27’lik derecesiyle 50 metre sırt üstünde dünya üçüncüsü, 50 metre kelebekte ise 30.00’lı derecesiyle dünya dördüncüsü oldu.