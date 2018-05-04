Enflasyonun faturası çıkıyor: Dolar yine rekor kırdı, faiz yüzde 15’i aştı

Yüksek enflasyon rakamlarıyla dün hareketlenen ABD Doları 4.29’u aşarak Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesini gördü. Bu, doların iki günde ikinci rekoru.
Avro da 5.13 liraya kadar tırmandı.
10 yıllık tahvil faizi 40 baz puandan fazla artarken, iki yıllık tahvil faizi yüzde 15’i aşarak yüzde 15.18’e kadar çıktı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.0’in üzerinde düşüşle 101 bin 746 puana geriledi.
Piyasadaki hareketlerde ABD tarım dışı istihdam raporunu bekleyen dış piyasa etkisinin yanısıra, TÜİK’in nisan ayına ilişkin açıkladığı yüksek enflasyon rakamları da belirleyici oldu.