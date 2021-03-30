‘Enflasyondan yüksek faiz’ öngören MB başkanının indirim için 340 bp payı var

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, politika faizinin enflasyonun üstünde bir düzeyde kalacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta ani bir kararla, enflasyonla mücadelede geleneksel yöntemleri tercih eden Naci Ağbal’ı MB başkanlığı görevinden alarak yerine kendisi gibi düşük faizi savunan Şahap Kavcıoğlu’nu atamasının ardından Türkiye’de piyasalar faiz oranlarının düşürüleceği beklentisiyle alt üst olmuştu.

Reklam

Ekonomi yönetiminden isimler sırayla açıklama yaparak serbest piyasa mekanizmalarından şaşılmayacağını duyurmuş, son olarak Kavcıoğlu ‘hemen faiz indirileceği önyargısını’ doğru bulmadığı yönünde dış basına beyanat vermişti.

Ancak tüm bunlar yatırımcıları ikna etmemiş, borsa hızla düşmeye, TL ise sert değer kaybetmeye devam etmişti.

Kavcıoğlu, dolar/TL’nin gün içinde 8.40’ı aşmasından sonra genel kurul toplantısında konuşarak piyasaları sakinleştirici nitelikte açıklamalar yapmaya çalıştı.

Reklam

“Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz” diyen MB başkanı, “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu açıklamaya göre TÜİK’in şubat ayında açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 15.6, mevcut politika faizinin yüzde 19 olduğu düşünülürse, Kavcıoğlu’nun faiz indirmek için yaklaşık 300 baz puanlık payı elinde tuttuğu söylenebilir.

Yüzde 5 enflasyon hedefi

Kavcıoğlu’nun konuşmasından diğer öne çıkanlar şöyle:

*Enflasyonu orta vadede yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.

*Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için ön koşul olduğunun farkındayım.

*MB araçlarını bağımsız ve etkin şekilde kullanmaya devam edecek.

*Bir haftalık repo faizi politika faizi olmaya devam edecek, sade politika çerçevesini sürdüreceğiz.

*Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk priminde düşüş, ters para ikamesi, döviz rezervlerinde artış yoluyla makro istikrar ve finansal istikrar olumlu etkilenecektir.

*Ekonomik reform paketinde öngörülen kazanımların hayata geçirilmesi güveni ve istikrarı pekiştirecek, enflasyonda kalıcı düşüş için kritik önemde.

*İletişim kanallarımızı etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.