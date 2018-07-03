Enflasyondaki patlama: Şimşek’e göre dış kaynakla yumuşak iniş mümkün

2004’ün ocak ayından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon rakamının açıklanmasının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Dış kaynakla yumuşak iniş mümkün” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre tüketici fiyatları haziranda yüzde 2.61 arttı. Yıllık tüketici enflasyonuysa yüzde 15.39’a yükseldi. Merkez Bankası’nın son açıkladığı verilere göreyse 12 aylık cari işlemler açığı 57.07 milyar dolar seviyesinde.

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Son rakamların ardından ekonomi politikalarıyla ilgili paylaşımda bulunan Şimşek, orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunların kökten çözülebileceğini öne sürdü.

‘Güçlü hikaye’

Şimşek şöyle yazdı: “Yeni hükümet politika setini (para, maliye, makro-ihtiyati) daha da güçlendirip, ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürür, yapısal reformları önceliklendirir, + dış kaynakla yumuşak iniş mümkün.”

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Orta vadeli bir perspektifle enflasyon/cari açık gibi sorunlar kökten çözülür Yeni hükümet politika setini (para, maliye, makro-ihtiyati) daha da güçlendirip, ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürür, yapısal reformları önceliklendirir, + dış kaynakla yumuşak iniş mümkün — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 3 Temmuz 2018

Başbakan yardımcısı, Twitter’daki bir kullanıcının “Dış yardımla IMF’yi mi işaret ediyorsunuz sayın bakanım” sorusunaysa “Hayır, 2018 yılında toplam küresel tasarruflar 1.5 trilyon dolar artarak 22 trilyon dolara çıkacak. Sermaye her zaman güvenli liman arayışında. Küresel dolar likiditesi azalıyor ama güçlü hikayesi olan ülkelere kaynak akışı devam eder. Ülkemizin orta uzun vadeli görünümü pozitif” diye yanıt verdi.