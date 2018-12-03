Enflasyonda düşüş: CHP’ye göre en önemli neden TÜİK’te yetkilinin değişmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak kasım ayı enflasyon düşük çıkmasıyla ilgili “Ekonomide ‘Ani duruş’ diyebileceğimiz ölçüde hızlı bir yavaşlama dikkati çekiyor. Bu da fiyatların aşağı doğru gitmesine neden oluyor. Vergi ve akaryakıt ürünlerindeki indirimin de bunda etkili olduğu görülüyor. Bir de tabii en önemlisi TÜİK’te değişen başkan yardımcısı var” dedi.

Bir önceki ayda ‘beklentilerin üzerinde çıkan’ enflasyon rakamından sonra, rakamları açıklayan birimin başında bulunan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınmış, yerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın enerji bakanı olduğu dönemde beraber çalıştığı Yinal Yağan getirilmişti.

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Bugün kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK’e göre tüketici fiyatları bir ayda yüzde 1.44 düştüğüne işaret ediyor. Açıklanan rakamlar, yıllık tüketici enflasyonunun (TÜFE) bir ayda yüzde 25.4’ten yüzde 21.62’ye gerilediğini gösterdi.

‘Enflasyonu en yüksek 10 ülkeden biri’

Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Öztrak, kasım ayındaki yüzde 21.62’lik enflasyon ile Türkiye’nin hala dünyada enflasyonu en yüksek 10 ülkeden biri olduğunu hatırlattı.

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Özellikle dar gelirlinin enflasyon sepetinde ağırlığı olan temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarının hala yüksek olduğuna dikkati çeken Öztrak, kuru soğanın fiyatının bir ayda yüzde 51, patatesin yüzde 15, kuru fasulyenin ise yüzde 14 arttığını anlattı.

Vatandaşın mutfağındaki yangının devam ettiğini vurgulayan Öztrak, 261 kalem ürünün fiyatının artığını, 28 kalem ürünün fiyatının değişmediğini, 108 kalem üründe ise fiyatların gerilediğini kaydetti.

‘Asgari ücretine ne kadar zam yapılacak?’

Öztrak, geçen hafta hükümetin yeniden değerleme oranını belirlediğini, bu kapsamda vergiler ve cezaların yüzde 23.7 artırıldığını anımsatarak, “Peki kendi alacağına böyle bir zam yapan devlet, emekçinin asgari ücretine ne kadar zam yapacak bunu izleyeceğiz göreceğiz” diye konuştu.

‘IMF kapısından başka çare kalmaz’

Faizlerdeki gerilemeye karşı Türkiye’nin risk primini gösteren kredi temerrüt priminin son üç haftadır artış eğiliminde olduğuna dikkati çeken Öztrak, “Saray artık durumun ciddiyetinin farkına varmalıdır. Aspirinle, pansumanla bu iş seçime kadar zor gider. Sonrasında IMF kapısına dayanmaktan başka çareniz kalmaz” dedi.