Diken

Yaramazlara biraz batar!

Enflasyonda düşüş beklemeyen Moody’s: Türkiye ekonomisi yüzde 2 küçülecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye ekonomisinin sene sonunda yüzde 2 seviyesinde daralacağını öngördü.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s ‘2019-2020’ raporunda Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme’ yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.

Reklam

Moody’s ‘2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm’ güncelleme raporunu bugün kamuoyuyla paylaştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, küresel ekonominin 2020 yılı başına kadar zayıflamaya devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin olduğu bölümüdeyse cari açık tarafında kaydedilen gelişmenin ağırlıklı olarak ithalattaki azalışın ve düşük petrol fiyatlarının yansıması olduğu belirtildi.

Reklam

Türkiye’de geçen ekim ayından bu yana enflasyonun gerileme eğiliminde olmasının pozitif bir gelişme olduğu belirtilen raporda, toplam talebin azalmasıyla enflasyonda da gerileme beklendiği belirtildi.

Raporda, Türkiye’de enflasyonun yakın vadede politika gevşemesine izin verecek derece hızlı bir şekilde azalmasının beklenmediği tahminine yer verilirken, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2 seviyesinde daralmasının, 2020 yılı sonunda ise yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Moody’s: Kredi büyümesi için alınan tedbirler bankaları olumsuz etkiledi

Moody’s Türkiye’deki finans dışı şirketlerin görünümü konusunda ‘negatif’

Moody’s: Politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümündeki baskısı sürecek

Standard&Poor’s ve Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Moody’s, 17 Türk bankasının notunu düşürdü

Moody’s Türkiye’deki 20 bankanın notunu düşürdü: Gerekçe, liranın değer kaybı

Moody’s, dokuz bankanın ‘döviz mevduat’ notunu düşürdü

Moody’s en sağlıklı yedi şirketi açıkladı: ‘En savunmasız’ Doğuş ve Yaşar Holding

Moody’s: Politik risklerin Türkiye’nin kredi görünümündeki baskısı sürecek

Moody’s’e göre Türkiye ekonomisi ‘muhtemelen’ daralmaya girdi

Moody’s ‘döviz mevduat’ notunu düşürdü: Bankadan döviz çekilmesi engellenebilir

SON HABERLER

Yüksek teknolojili ürünlerin imalattaki payı yüzde 3’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında ihracat yüzde 5.9 artarken, ithalat yüzde 27.2 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeki payı ise ocakta yüzde 3’e geriledi. TÜİK’in teknoloji yoğunluğuna göre incelediği ve ocak ayına ilişkin bugün açıkladığı dış ticaret verilerine göre, yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeyi payı aralıktaki yüzde 4.3 düzeyinden, ocakta yüzde 3’e […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...