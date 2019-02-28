Enflasyonda düşüş beklemeyen Moody’s: Türkiye ekonomisi yüzde 2 küçülecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye ekonomisinin sene sonunda yüzde 2 seviyesinde daralacağını öngördü.

Fotoğraf: Reuters

Moody’s ‘2019-2020’ raporunda Türkiye ekonomisinde gelecek çeyreklerde ‘sert küçülme’ yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.

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Moody’s ‘2019-2020 Makro Ekonomik Görünüm’ güncelleme raporunu bugün kamuoyuyla paylaştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, küresel ekonominin 2020 yılı başına kadar zayıflamaya devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin olduğu bölümüdeyse cari açık tarafında kaydedilen gelişmenin ağırlıklı olarak ithalattaki azalışın ve düşük petrol fiyatlarının yansıması olduğu belirtildi.

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Türkiye’de geçen ekim ayından bu yana enflasyonun gerileme eğiliminde olmasının pozitif bir gelişme olduğu belirtilen raporda, toplam talebin azalmasıyla enflasyonda da gerileme beklendiği belirtildi.

Raporda, Türkiye’de enflasyonun yakın vadede politika gevşemesine izin verecek derece hızlı bir şekilde azalmasının beklenmediği tahminine yer verilirken, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2 seviyesinde daralmasının, 2020 yılı sonunda ise yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.