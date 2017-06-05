Enflasyonda çift haneye devam: Yüzde 11,72

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 0,45, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,52 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı rakamlara göre, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,26 oldu.

Yıllık en fazla fiyat artışı yüzde 21,69 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerda yüzde 16,91, ulaştırmada yüzde 15,81, sağlıkta yüzde 13,29 ve çeşitli mal ve hizmetlerde fiyatlar yüzde 11,60 oranında arttı.

Aylık en yüksek artışı ise yüzde 5,97 oranıyla giyim ve ayakkabı grubunda oldu.