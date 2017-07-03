Enflasyonda çift hanelere devam: Yıllık yüzde 10.9

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Tek haneye bir türlü indirilemeyen enflasyon, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.27 gerileyerek yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre Haziran ayındaki enflasyon bir önceki aya göre yarım puandan az olmak üzere yüzde 0.27 düştü.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yapılan hesapla, enflasyon yüzde 10.9 olarak gerçekleşerek çift hanelerde seyretmeye devam etti.

En yüksek artış eğitimde

Aylık en yüksek artış, özel okul tercihlerinin de yapıldığı bir dönemde yüzde 1.05 ile eğitim grubunda oldu.

Lokanta ve otellerde yüzde 1.03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.52, ev eşyasında yüzde 0.48 ve konutta yüzde 0.31 artış gerçekleşirken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.25 düşüş yaşandı.

Mutfak alışverişine yansımasa da gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 1.06 oranında düşüş görüldü.