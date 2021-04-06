Enflasyonda 15 puanlık fark MB’nin de ‘gözünden kaçmadı’: Baskı güçlendi

Merkez Bankası (MB), tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskının güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Fotoğraf: Pixabay

Martta tüketici fiyatları yüzde 1.08 artmasıyla yıllık enflasyon yaklaşık iki yılın zirvesi olan yüzde 16.19’a yükseldi. Üretici fiyatları endeksindeki artış ise yıllık yüzde 31.2 oldu. Uzmanlar, iki endeks arasındaki 15 puanlık farka dikkat çekerken, bunun TÜFE’nin ilerleyen aylarda da yükseleceğine işaret olarak yorumluyor.

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MB’nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 olsa da uzmanlar çok daha yüksek seviyelere işaret ediyor.

Fiyat gelişmeleri raporu

MB’nin yayınladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda öne çıkan bazı söylemler şöyle:

*Enflasyondaki yükseliş enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklanırken, gıda grubunda enflasyon gerilemiştir.

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*Gıda enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlarken, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü artış eğilimi bir miktar hız kesmekle birlikte devam etmiştir.

*Enerji fiyatları yatay bir seyir izlese de grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle belirgin şekilde yükselmiştir.

*Hizmet enflasyonu kontrollü normalleşme sürecinin bazı alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisi ve özel iletişim vergisindeki artışın gecikmeli yansımalarına bağlı olarak artış kaydetmiştir.

*B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artarken, eğilimleri bir miktar gerilese de yüksek seviyesini korumuştur.

*Yurt içi üretici fiyatları mart ayında yüzde 4.13 ile belirgin bir oranda yükseldi.

*Yurt içi üretici yıllık enflasyonu 4.11 puan artarak yüzde 31.2’ye ulaştı

*Üretici fiyatlarındaki bu yükselişte, emtia fiyatlarında süregelen artışların, döviz kuru gelişmelerinin ve arz kısıtlarının etkisi hissedildi.

*Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etti.