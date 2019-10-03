Enflasyon yüzde 9.26’yla Temmuz 2017’den beri ilk kez tek haneye indi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.26 arttı.

Fotoğraf: Reuters

Böylece yıllık enflasyon önceki yıldan gelen yüksek baz etkisinin de katkısıyla Temmuz 2017’den beri ilk kez tek haneye inmiş oldu.

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Endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 2.13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1.79 ve ulaştırmada yüzde 1.61 artış yaşandı.

Eğlence ve kültürde yüzde 0.53 ve haberleşmede yüzde 0.07 düşüş görüldü.

Yıllık en fazla artış yüzde 43.86 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.

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TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 15.41, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14.98, lokanta ve oteller yüzde 14.87 ve eğitim yüzde 14 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Eylül 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Reuters’ın toplam 15 kurumun katılımı ile düzenlediği ankete göre, eylül ayı için aylık tahminler yüzde 0.8 ila yüzde 2.25 artış, yıllık beklentiler ise yüzde 9.1-10.60 bandında yer alıyordu.