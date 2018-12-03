Kasım enflasyonu: Tüketici fiyatları yüzde 1.44 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyatları bir ayda yüzde 1.44 düştü.

Açıklanan rakamlar, yıllık tüketici enflasyonunun (TÜFE) bir ayda yüzde 25.4’ten yüzde 21.62’ye gerilediğini gösterdi.

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Üretici fiyat endeksi (ÜFE) de kasım ayında ‘eksi yüzde 2.52’ olarak hesaplanırken, yıllık bazda ÜFE 38.54’e geriledi.

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı artış yüzde 2.37 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, en fazla düşüş yüzde 6.46 ile ulaştırmada oldu.

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Yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 32.73 ile ev eşyası grubunda olurken, onu yüzde 27.87’yle çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 25.66’yla gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25.66’yla konut, yüzde 24.76’yle eğlence ve kültür izledi.

Yıl sonu hedeflerine yaklaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20 Eylül’de açıkladığı ‘Yeni Ekonomi Programı’nda tüketici enflasyon hedefi bu yılın sonu için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında tüketici enflasyonu yıllık yüzde 25.4 ile son 15 yılın en yüksek seviyesinde çıkmıştı.