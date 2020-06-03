Enflasyon yıllık bazda yüzde 11.39 oldu

Enflasyon yıllık bazda yüzde 11.39, mayıs ayında ise yüzde 1.36 olarak kayda geçti.

Fotoğraf: AA

TÜİK’in açıklamasına göre, Aralık 2019’a göre enflasyon yüzde 4.57, 12 aylık ortalama ise yüzde 12.1 oldu.

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Yıllık enflasyonun değişimi

Konutta yüzde 15’lik artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 3.74’le eğlence ve kültür, yüzde 6.69’la ulaştırma, yüzde 7.68’le giyim ve ayakkabı oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 21.41’le alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20.86’yla çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14.45’le konut oldu.

Yıllık bazda ürün gruplarındaki artış



Mayıs ayında azalan yok

Ana harcama gruplarında mayıs ayında nisana göre azalma olmadı. En az artış gösteren gruplar yüzde 0.16’yla lokanta ve oteller, yüzde 0.22’yle sağlık, yüzde 0.24’le gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

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Ana harcama gruplarında artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6.85’le giyim ve ayakkabı, yüzde 3.30’la ulaştırma, yüzde 1.92’yle çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mayısta endekste kapsanan 418 maddeden 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş, 282 maddenin fiyatında artış oldu; 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.