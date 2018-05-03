Enflasyon tutulmuyor: Yılın dördüncü ayında yıl sonu hedefine ulaştı

Tüketici fiyatları Nisan’da yüzde 1.87 artarak yıllık enflasyonu yüzde 10.85’e taşıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87 arttı ve yılın ilk dört ayındaki enflasyon yüzde 4.69 ile yüzde 5.0 olan yıllık hedefe hemen hemen ilk dört ay itibariyle ulaştı. Bununla birlikte Merkez bankası Nisan sonunda tahminini yıllık 7.2 olarak revize etmişti.

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TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon da yüzde 10.85’i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 11.06 düzeyine çıktı.

Yurtiçi üretici fiyatları da nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.60 arttı ve dört aylık artış yüzde 8.03’ü buldu. Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 16.37’yi buldu.

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En büyük artış ulaşımda

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3.54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.32, ev eşyasında yüzde 2.11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1.67 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.83 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş yüzde 0.21 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, düşüş gösteren diğer grup yüzde 0.04 ile haberleşme oldu.

Yıllık en en yüksek artış yüzde 16.75 ile ev eşyası grubunda gerçekleşirken, bu grubu, yüzde 16.45 ile ulaştırma, yüzde 12.03 ile giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 11.88 ile lokanta ve oteller takip etti.

Üretici fiyat artışında yakıt lider

Yurtiçi üretici fiyatları da Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 2.60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.36 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.79, imalat sanayi sektöründe yüzde 2.79, elektrik ve gaz yüzde 0.76, su sektöründe yüzde 0.79 artış olarak gerçekleşti. Yurtiçi üretici endeksinde aylık en fazla artış yüzde 10.335 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görülürken, bu grubu yüzde 9.80 ile basım ve kayıt hizmetleri ve yüzde 4.81 ile metal cevheri izledi.

Nisan ayında ana sanayi grupları sınıflandırmasına göre en fazla artış enerjide görülürken, yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.