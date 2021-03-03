Enflasyon yıllık bazda yüzde 15.61 ile Temmuz 2019’dan beri en yüksekte

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0.91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1.22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15.61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27.09 oldu.

Fotoğraf: Pixabay

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15.14 arttı.

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Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.22 artış kaydetti.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12.6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.61 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 3.92, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 27.09 artış gösterdi.

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TÜİK verilerine göre ana harcama grupları itibariyle şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 3 ile sağlık, yüzde 2.57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1.32 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 2.32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Düşüş gösteren diğer ana gruplar %0.98 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0.93 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Morgan Stanley stratejisti James Lord, verileri şöyle değerlendirdi: “MB son zamanlarda mükemmel bir iş başarmış olsa da yatırımcılar hala TL’yi en riskli para birimlerinden biri olarak görüyor. Eğer ABD’de tahvil getirileri yükselmeye devam ederse TL biraz daha zayıflayabilir… Eğer (ABD tahvil faizleri) yükselirse MB’nin faiz artışına olan eğilimi de artabilir. Bankanın enflasyonla mücadeledeki yeterliliğine ve (sıkı) para politikası sürdürmedeki iştahına dair piyasaları ikna etmek için çok çalıştığını unutmamalıyız.”

Lord şöyle devam etti: “Büyük ihtimalle (MB) bir sonraki toplantıda adım atacak. Gelecek toplantıda 100 baz puan faiz artışı bekliyoruz ki bu piyasaların aslında beklediği bir şey değil ancak bu olursa TL muhtemelen istikrara kavuşacaktır.”

Yıllık bazda artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 23.74 ile ev eşyası, yüzde 22.47 ile ulaştırma ve yüzde 20.61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 2.87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 6.13 ile eğitim, yüzde 6.31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7.15 ile haberleşme oldu.