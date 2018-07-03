Enflasyon patladı: Bir ayda 3 puan artışla yüzde 15.39’a geldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre tüketici fiyatları haziranda yüzde 2.61 arttı. Yıllık tüketici enflasyonuysa yüzde 15.39’a yükseldi.

Tüketici enflasyonu mayıs ayında yıllık bazda yüzde 12.15 olarak ölçülmüştü. Yüzde 15.39’luk haziran 2018 rakamı, yüzde 16.2 olarak hesaplanan 2004’ün ocak ayından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon rakamı.

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Üretici fiyatları haziranda yüzde 3.03 yükselirken, bu rakam yıllık üretici enflasyonunu yüzde 23.71’e taşıdı. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış oranı da temmuz 2003’ten bu yana en yüksek seviyesinde.