Enflasyon martta yüzde 19.71’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) martta yüzde 1.03 oranında arttı. Yıllık enflasyon şubattaki yüzde 19.67 düzeyinden yüzde 19.71 düzeyine yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Aylık en yüksek artış yine sağlık grubunda

Aylık en yüksek artış yüzde 3.48 ile yine sağlık grubunda olurken, mart ayında gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 2.44, eğitimde yüzde 1.45, ulaştırmada yüzde 0.75, lokanta ve otellerde yüzde 0.67 arttı.

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Geçtiğimiz ay da yüzde 2.48 ile TÜFE en çok sağlık grubunda artmıştı.

Yıllık en fazla artış ise yüzde 29.77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetlerde fiyatlar yıllık yüzde 27.94 yükselirken, ev eşyasında yüzde 26.98, eğlence ve kültürde yüzde 20.08 ve sağlıkta yüzde 18.72 yükseldi.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.29 ile habeleşme grubunda oldu.

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Martta 270 maddede fiyatlar arttı

Martta endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yıllık ÜFE martta yüzde 29.64’e yükseldi

Üretici fiyatları ise martta yüzde 1.58 arttı. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 29.64 yükselmiş oldu.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.59, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1.98 ve su temini sektöründe yüzde 0.20 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış yüzde 14.05 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti. Kok ve rafine petrol ürünlerinde ÜFE yüzde 7.73 artarken, ham petrol ve doğal gazda artış yüzde 3.28 oldu.

Kömür ve linyit üretici fiyatları yüzde 5.46, giyim eşyası yüzde 1.32, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0.92 düştü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2019 yılı Mart ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.