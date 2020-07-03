Enflasyon haziranda beklentilerin üstünde arttı; yıllık yüzde 12’yi geçti

Enflasyon haziranda yüzde 1.13 artarken, yıllık bazda yüzde 12.62 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın 14 katılımcıyla düzenlediği ankette yıllık enflasyon tahminlerinin medyanı (ortanca değer) yüzde 12.09 olurken, aylık enflasyonun yüzde 0.65 artış göstermesi bekleniyordu.

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Anadolu Ajansı’nın anketine katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0.7 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1.13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12.62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6.17 oldu.

Haziran ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7.74 arttı.

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TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5.75 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 6.89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6.17 arttı.

Merkez Bankası da geçen hafta çekirdek enflasyonun seyrindeki yükselişi işaret ederek neredeyse bir yıldır sürdürdüğü para politikasındaki gevşemeye ara verip politika faizini sabit tutmuştu.