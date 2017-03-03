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Enflasyon beklentileri aşarak iki haneli rakamlara ulaştı: Yüzde 10.13

 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), şubat ayında yüzde 0.81 arttı, yıllık enflasyon da yüzde 10.13’e yükselerek iki haneli rakamlara ulaştı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamlarına göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 1.26’lık artışla yıllık bazda yüze 15.36’ya yükseldi.

Şubat ayında TÜFE aylık bazda 2,46 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda ise yüzde 9,22 olmuştu.

Yüzde 0.5 olan şubat ayı enflasyon beklentisi de böylece aşılmış oldu.

Ana harcama gruplarında aylık en yüksek artış yüzde 2.82 ile ulaştırma grubunda olurken, onu yüzde 2.17’yle sağlık, yüzde 1.38’le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1.18’le konut, yüzde 0.89’la eğlence ve kültür takip etti.

Yıllık en fazla artış ise yüzde 21.72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

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