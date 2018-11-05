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Yaramazlara biraz batar!

15 yılın en yükseği: Enflasyon aylık 2.67, yıllık 25,24

Ekim ayı enflasyonu yüzde 2.67 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 25.24 olarak açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yüzde 24.52’ydi. Üretici enflasyonu ise yüzde 46.15’ti.

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Ağustos-eylül aylarında Türk Lirası hızla değer kaybetmişti. Enflasyon açıklanmadan önce dolar 5.45, avro 6.20 seviyelerindeydi.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre aylık (Üretici Fiyat Endeksi) ÜFE yüzde 0,91 olurken, yıllık bazda yüzde 45,01 oldu.

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TÜFE’de bu rakamlar son 15 yılın en yüksek enflasyon oranı. Bir önceki en yüksek rakam 2002 yılında yüzde 29,75 olmuştu.

ÜFE rakamları ise son 17 yılın en yükseği. Bir önceki en yüksek rakam 2001 yılında yüzde 88.56 olmuştu.

En çok artış ev eşyası grubunda

Ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabıda olurken, yıllık bazda yüzde 37,92 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

Yıllık bazda en çok artan kalemler yüzde 32 ile ulaştırma, yüzde 31,50 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 29,26 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 25,72 ile konut.

Aylık düşüş gösteren tek kalem ise yüzde 0.85 ile ulaştırma oldu.

‘Enflasyonla mücadele programı’ başlatılmıştı

Yüksek enflasyon ve döviz kurunun dalgalanmasının ardından hükümet ‘enflasyonla mücadele programı’ hazırlayarak, belirli ürünlerde yüzde 10’luk bir indirim kampanyası başlatmıştı.

Hükümetin bu hamlesiyle ekim ayı enflasyonunun düşük çıkması bekleniyordu. 18 kurumun katıldığı son Reuters anketinde beklenti yüzde 2’ydi.

Öte yandan Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini dördüncü kez düzelterek yüzde 13,4’ten yüzde 23,5’e yükseltti.

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