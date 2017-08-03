Enflasyon altı ay sonra tek hanede

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Enflasyon, temmuz ayında tek haneye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre, tüketici fiyatları temmuz ayında 0.15 artış gösterirken, enflasyon 10.9’dan 9.79 seviyesine indi.

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Böylece tüketici fiyatları endeski (TÜFE), altı ay sonra yeniden tek haneye geriledi. Ancak bu durum geçen ayın ardından bekleniyordu.

Öte yandan ağustos ayının ardından enflasyondan yeniden çift hane bekleniyor.

Lokanta ve otellerde artış, giyim ve ayakkabıda düşüş

En büyük artış yüzde 1.75 ile lokanta ve oteller grubunda olurken, en büyük düşüş 3,51 ile giyim ve ayakkabıda oldu.

Eğlence ve kültürde yüzde 1.36, ulaştırmada yüzde 1.13, eğitimde yüzde 1.05 ve ev eşyasında yüzde 0.63 artış gerçekleşirken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 düşüş görüldü.