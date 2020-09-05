Enfeksiyon uzmanı profesör: ‘Yaz modu’nda kalırsak ikinci dalga değil tsunami görülür

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin rektör yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, insanların yaz aylarında olduğu gibi davranışının devam etmesi halinde ‘ikinci dalganın değil tsunaminin görüleceğini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de Covid-19 salgınının gidişatına değinen enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Aydın, ‘Türkiye’nin yaz ve kış aklı olduğunu inandığını’ ifade etti.

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Profesör, haziran ayının sonunda herkesin tatil planladığını belirterek eylül ayının ortalarında okulların açıldığını, bu süreçte ‘kış aklı’na dönüldüğünü aktardı.

‘Dalga değil tsunami olur’

Prof. Dr. Aydın, yeniden aile içi ortamlara, sosyal sorumluluk olarak da bilgilenme gereği duyulacak bir döneme girileceğini, kamu yönetiminin de zamanı iyi kullanması gerektiğini aktardı.

Profesör sözlerini şöyle sürdürdü: “Medyayla, diğer yayın organları ile kamu yönetimiyle ve milletle bu üçgen yeniden kurulabilirse, önümüzdeki dört hafta içerisinde durağanlaşmaya gidilebilir. Yoksa yine yaz modunda devam edersek, kış dönemini ikinci dalga değil de tsunami olarak görürüz. Toplumun nisan-mayıs ayındaki gibi konuya hassasiyet duyacağını düşünüyorum. Nisan-mayıs ayına göre toplumdaki yaygınlığın daha yüksek olduğu bir zamandayız. Ama nisan-mayıs ayında domatesi sirkeyle yıkayan, poşetleri yıkayan bir toplum, bugün bakıyorsunuz, risk daha yüksekken daha az tedbirler alıyor. Hızlı bir şekilde toplumsal rehabilitasyonu yapmamız lazım.”