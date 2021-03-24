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Yaramazlara biraz batar!

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Covid-19’a yenildi

İstanbul Tabip Odası, uzman doktor Mehmet Kadir Göktürk’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Odanın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Medicana Çamlıca Hastanesi’nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çalışan doktorun bugün yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Açıklamada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1995 yılı mezunu doktorun ailesine ve hekim camiasına başsağlığı dilendi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre salgının başından beri 390 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

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