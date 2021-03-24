Enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Covid-19’a yenildi

İstanbul Tabip Odası, uzman doktor Mehmet Kadir Göktürk’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Odanın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Medicana Çamlıca Hastanesi’nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çalışan doktorun bugün yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1995 yılı mezunu doktorun ailesine ve hekim camiasına başsağlığı dilendi.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) verilerine göre salgının başından beri 390 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.