Enez’de 32 göçmen yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan 32 göçmen yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe Limanı açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

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Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan, İran ve Afganistan uyruklu, 11’i çocuk, altısı kadın toplam 32 göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.