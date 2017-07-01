Enerji içeceği yasağı: Reklamı olmayacak, 18 yaşın altına satılmayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kararıyla enerji içeceklerinin reklamı yapılmayacak, 18 yaşından küçüklere satılmayacak, spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyecek.

Bakanlığın ‘Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği’ Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak için bu ürünlerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor.

Özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmeyen enerji içeceğinde, toplam kafein miktarı litrede 150 miligramdan fazla olmayacak.

Enerji içeceğinin bileşiminde litrede inositol 100 miligram, glukoronolakton 20 miligram, taurin 800 miligramdan fazla olmayacak.

Uyarı yer alacak

Tüketicinin görebilmesi için enerji içecekleri, son tüketiciye ambalaj bütünlüğü korunarak sunulacak. Toplu tüketim yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak enerji içeceği reklamı ve tanıtımı yapılamayacak.

Bu ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde şu ifadeler yer alacak: “Alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite öncesinde, sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 ml’den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez.”