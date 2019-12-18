Enerji devine 35 milyon liralık icra şoku

Ali YILMAZ

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Tur. ve Tic. AŞ hakkında icra takibi başlatıldı. Kalkınma Bankası’na açtığı davayı kaybeden şirketin ödemesi gereken tutar 35 milyon lirayı aşıyor.

Bünyesinde HES (hidroelektrik santral) projesi de bulunan Bomonti Elektrik, bir süre önce Kalkınma Bankası ile davalık oldu. Banka, şirket hakkında 18 milyon 488 bin TL’lik icra takibi başlattı. Şirket, takibe itiraz etti.

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İtiraz üzerine Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama sonrasında mahkeme bankayı haklı buldu. Şirketin 35 milyon lirayı aşkın meblağı ödemesine hükmedildi.

Bomonti Elektrik’in yüzde 90 hissesi Bayram Kınay’a ait, şirketin kalan hissesi ise borsada işlem görüyor. Adıyaman’da bulunan Şifrin HES projesi, şirket bünyesinde bulunuyor.