Enerji bakanı zamların arkasında: Oranlar makul, verimlilikle faturalara yansımaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa süre önce elektrik ve doğalgaza gelen zamla ilgili, “Kurdaki artışları dikkate aldığınız zaman oranların çok makul olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, girişimcilerimiz verimliliği artırıcı işlere yatırım yaparlarsa, faturalarında bu zammın etkisini görmezler” dedi.

31 Temmuz günü elektrik ve doğalgaza peş peşe zamlar gelmişti.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5, konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde ise yüzde 14 zam yapıldığını duyurmuştu.

Elektriğe de konutta yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde ise yüzde 14 zam gelmişti.

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‘Ülkeyi yönetenler açısından çok hoş karşılanacak bir şey değil’

A Haber yayınına katılan Dönmez, zamların hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Zammı aslında kimse hoş karşılamaz. Zammı yapan açısından da bir risktir, çünkü müşteriyi tedirgin edebilir ve müşteri de hiçbir zaman bunu kabul etmez. Biz ülkeyi yönetenler açısından da çok hoş karşılanacak bir şey değil. Ancak bir işin de bir maliyeti oluşuyor. Özellikle son bir yılda petrol fiyatları neredeyse 50 dolarlardan 70 dolarlara geldi. Keza birçok ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Kurdaki artışları dikkate aldığınızda aslında bu zam oranlarının çok makul olduğunu görüyoruz. Ama benim aslında vurgulamak istediğim husus, vatandaşlarımız, girişimcilerimiz verimliliği artırıcı işlere yatırım yaparlarsa, faturalarında bu zammın etkisini görmezler.”

Trakya’daki santral Çin’le

Dönmez, Akkuyu ve Sinop’tan sonra üçüncü nükleer santralın Trakya’da olacağını söyledi ve “Trakya’daki santrali Çin’le yapacağız” dedi.

Akkuyu’da yapımı süren santral Rusya’yla, Sinop’ta yapılması planlanan santral ise Japonya’yla birlikte projelendirilmişti.